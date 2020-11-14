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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Örgütle bağlantılı yabancı uyruklu 19 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Örgütle bağlantılı yabancı uyruklu 19 şüpheli yakalandı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Terör Örgütü Sınır Dışı Mermi 

-Baskın yapılan adreslerde arama
-Ele geçirilen silah ve dokümanlar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 19 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda radikal çizgideki terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik yeni bir operasyon kararı aldı. 9 ilçede 16 adrese baskın Güvenlik güçlerince dün gece saatlerinde Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu’nda 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 4 mermi ele geçirildi. Sınırdışı edilecekler Terör polisi, bu kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi. Çoğu Ortadoğu ve Asya kökenli oldukları öğrenilen tamamı yabancı 19 şüphelinin, işlemlerinin ardından önce İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne, oradan da ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
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