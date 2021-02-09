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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da dalgalar kıyıyı dövdü, park sular altında kaldı

İstanbul'da dalgalar kıyıyı dövdü, park sular altında kaldı

Dalgalar

Lodos Kıyam Kıyamet Yükselen Irak 

-Röportaj
-Su altında kalan park
-Vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de dev dalgalar kıyıyı dövdü, sahil alanında bulunan park sular altında kaldı. İstanbul’da dün akşam etkili olan fırtına bugün etkisini sürdürmeye devam etti. Silivri'de Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahilinde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Kıyıdan yükselen dalgalar, sahili de bulunan park alanı sular altında bıraktı. Fırtına yüzünden bir ağaç da denize düştü. “Park alanı komple su içerisinde” Dün akşam burada kıyamet koptu diyen Sahilde büfecilik yapan Ozkan Kandemir, “ Dün akşam burada kıyamet koptu. Hiç böyle bir lodos görmedim Silivri sahilinde. Dalgalar çok rahat 30 metre içeriye kadar geldi. Hem dalganın şiddeti, hem de rüzgarın şiddeti arka taraflar attı. Park alanı komple su içerisinde” dedi.

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