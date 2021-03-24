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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da DAEŞ’e yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul’da DAEŞ’e yönelik eş zamanlı operasyon

Özel harekat ekiplerinden görüntü

Polis Akalan Özel Harekat Polisleri 

-TEM ekiplerinden görüntü
-Sokaktan görüntü
-Apartmandan görüntü
-Şüphelinin gözaltına alınmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul'da 15 adrese DAEŞ operasyonu İSTANBUL

- İstanbul'da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul’da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda özel harekat polisleri de yer aldı Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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