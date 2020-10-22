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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da “Çukur” operasyonları devam ediyor

İstanbul’da “Çukur” operasyonları devam ediyor

OTELLERDEN GÖRÜNTÜ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-POLİS BASKINLARINDAN DETAY
-GENEL DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “çukur” operasyonları devam ediyor. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu operasyonlarından aranan şüpheliler için çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre 2 gün önce uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı’nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese “çukur” operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda dün gece saatlerinden yeniden operasyon düzenleyen narkotik ekipleri Beyoğlu Kasımpaşa mahallesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda otele baskın düzenlendi.
Ekipler aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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