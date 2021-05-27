İstanbul’da Covid-19 denetimi



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 15 iş yeri ve 89 kişiye adli işlem uygulanırken, toplamda 244 bin 738 TL ceza kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler 23 bin 391 işyeri, 457 pazaryeri, bin 849 taksi ve toplu taşıma aracı tek tek denetledi. Denetlenen yerlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ve canlı müzik eşliğinde faaliyette bulunduğu belirlenen 15 iş yeri ve 89 kişiye idari işlem uygulanırken, toplamda 244 bin 738 TL ceza kesildi.

