İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu

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( İSTANBUL )- Keşif faaliyetleri yapan örgüt üyelerine operasyon düzenlendi İSTANBUL



- Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli, iki ilde ve 10 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ve keşif çalışmalarında bulundukları öğrenilen 9 şüpheli gece yarısı yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.



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