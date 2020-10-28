Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu

Şüphelilerin araca bindirilişi

Polis Terör Operasyonu Polis Özel Harekat Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Özel harekat polisleri
-Binaya giriş
-Bina içerisi
-TEM ekipleri
-Ekip araçları
-Sokaktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Keşif faaliyetleri yapan örgüt üyelerine operasyon düzenlendi İSTANBUL

- Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli, iki ilde ve 10 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ve keşif çalışmalarında bulundukları öğrenilen 9 şüpheli gece yarısı yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Nusaybinde Terör OperasyonuNusaybinde Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı