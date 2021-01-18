- İstanbul’da çocukların kar keyfi

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( İSTANBUL )- Eyüpsultan Pierre Loti de çocukların kar keyfi- Çocukların kar hasreti sona erdi İSTANBUL



- İstanbul’da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar tepsi ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi. İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürdü. Eyüpsultan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ara sokaklar trafiğe kapandı. Sokakların kapanmasını ve buz tutan yolları fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Çocuklar annelerinin verdiği tepsilerle sokakta kayak yaptı. Sürücüler karla kaplı araçlarını temizlerken çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. (OFY - DCC)



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