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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” operasyonu

İstanbul’da “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” operasyonu

Operasyon anı

Tahkikat Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Kurbağa 

-Hayvanlar
-Detay

( İSTANBUL )- 40 adet canlı hayvan ele geçirilen operasyon anı kamerada İSTANBUL

- Pendik’te bir müştemilat dairesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında pacman kurbağası, varanüs glauerti, taç yavru geko olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Ocak Pazartesi günü Pendik’te bulunan bir müştemilat içerisinde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 adet savanna monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 5 adet büyük, 5 adet küçük olmak üzere 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet” suçlarından tahkikat başlatıldı. Muhafaza altına alınan 40 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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