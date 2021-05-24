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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi

İstanbul 'da "çakarlı araç" denetimi - Denetimden görüntüler İstanbul 'da "çakarlı araç" denetimiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.

Polis Emniyet Şeridi Trol 

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