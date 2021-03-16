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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da buzdolabından dondurma hırsızlığı: “Sezonu erken bitirdik”

İstanbul’da buzdolabından dondurma hırsızlığı: “Sezonu erken bitirdik”

-Güvenlik kamerası-

Buzdolabı Market Kamera Hırsız 

-Hırsızların gelmesi
-Kamyonetin kasasıyla uğraşmaları
-Dolabın kilidini kırmaları
-İçerisindeki dondurmaları çalmaları
-Marketin önünden uzaklaşmaları
-Olay yeri
-Soyulan buzdolabı
-Esnafın açıklamaları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenler’de 4 hırsız marketin önündeki buzdolabından 3 bin liralık dondurma çaldı- Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini bekleyen hırsızlar dondurma dolabını patlattı İSTANBUL

- Esenler’de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından cadde üzerindeki bir marketin önüne gelen 2’si kadın 4 hırsız, buzdolabının kilidini patlatarak içerisinden 3 bin lira değerinde dondurma çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken emniyete şikayette bulunmayan esnaf Süleyman Çavdar, “Bu sene sezon çok hızlı başladı.
Sezona başladığımız gibi malı bitirdik” dedi.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sat 05.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından dışarıya çıkan 2’si kadın 4 şahıs, cadde üzerindeki bir marketin önüne geldi. Şahıslar önce park halinde olan kamyonetin kasasına ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine buzdolabına yönelen şahıslar, saniyeler içerisinde kilidi kırdı. Dolabı açan hırsızlar içerisinden yaklaşık 3 bin lira değerindeki dondurmaları dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. “İlk günden malın yarısını sattık, sezon çok hızlı başladı” Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen esnaf Süleyman Çavdar, buzdolabının kilidinin açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine içerisine bakan Çavdar, dondurmaların çalındığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf 4 kişinin sabah karşı gelip hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Olay hakkında konuşan esnaf Çavdar, “İlk günden malın yarısını sattık. Sezon çok hızlı başladı.
Benimki yine iyi, geçen sene amcaoğlumun dolabını komple götürdüler” dedi.
Esnaf Süleyman Çavdar’ın olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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