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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada

- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada

Kaza görüntüleri

Kamera Kar Yağışı 

-Kayganlaşan yollar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da buz pistine yanan yolda kayan araçlar kameralara yansıdı. Birbiri ardına yokuş aşağı kayan araçlar, kaza yaptı Görüntüler sabaha saatlerinden Güneşli'de kaydedildi. Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yollar adeta buz pistine dönünce sürücüler de zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar, birbirini ardına kaza yaptı. Önce bir kamyon, ardından taksi ve bir minibüs kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. (ÖFA
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