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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon

Bozuk Gıda Kaçak Akalan Kamera Sahte İlaç 

-Baskında ele geçirilen ürünler
-Koliler ve tabletlerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un EyüpSultan ilçesinde düzenlenen sahte ilaç ve bozuk gıda operasyonunda 1 kişi yakalandı. Baskında 72 binin üzerinde ürün ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, EyüpSultan’daki bir iş yerinde “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma” suçu kapsamında ürün depolandığı bilgisine ulaştı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu depoya dün baskın yapan polis, içeride 17 bin 400 adet hap, 23 bin 400 adet tablet, 11 bin 390 adet jel, 18 bin 60 adet bal, 768 adet macun, bin 440 adet çikolata, 4 bin tane etiket olmak üzere toplamda 72 bin 458 sahte, kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ve gıdadan oluşan ürün ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Zanlı hakkında “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma” suçundan işlem yapıldığı ve bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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