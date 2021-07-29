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İstanbul’da bir düzensiz göçmen operasyonu daha: 435 yabancı yakalandı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da bir düzensiz göçmen operasyonu daha: 435 yabancı yakalandı

İstanbul’da bir düzensiz göçmen operasyonu daha: 435 yabancı yakalandı

Polis kamerasına yansıyan göçmen toplama operasyonu

Kaçak Göçmen Oturma İzni Göçmen Operasyonu Gözaltı Sınırdışı 

-Yakalanan düzensiz göçmenler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Dün kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, çoğu Afganistan ve Suriye uyruklu 435 düzensiz göçmenin daha yakalandığı bildirildi- Yurda giren kaçak göçmenlere yönelik dün gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte son iki haftada sokak ve sahillerden toplanan kaçak göçmen sayısının bin 559’u bulduğu aktarıldı İSTANBUL

- İstanbul kaçak göçmenlere yönelik dün yapılan uygulamalarda, çoğu Afganistan ve Suriye uyruklu 435 düzensiz göçmenin daha yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgilere göre yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlere ile ilgili çalışmalarını genişleten İstanbul Emniyeti, dün yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bu kapsamda Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe ve Esenyurt’ta yapılan kontrol ve denetimlerde, yurda kaçak girdikleri belirlenen ve oturma izni bulunmayan 145’i Suriye ve 135’i Afganistan uyruklu olmak üzere 24 farklı ülkeden toplam 435 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildikleri belirtildi. İstanbul polisi, yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler ile ilgili 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk çalışmada 709, önceki gün gerçekleştirilen uygulamalarda ise 415 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına almıştı. Dün gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte son iki haftada sokak ve sahillerden toplanan kaçak göçmen sayısının bin 559’u bulduğu aktarıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin Afganistan, Suriye ve Pakistan ağırlıklı olmak üzere çoğu Ortadoğu kökenli oldukları öğrenildi. (SK-RU
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