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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da beklenen yağış başladı

İstanbul’da beklenen yağış başladı

Yağmur yağışı

Yağış Uyarısı Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Vatandaşların yürüyüşü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen sağanak, öğle saatleri itibariyle başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul’da bugün öğleden sonra sağanak beklendiği açıklanmıştı. Değerlendirmede, yağmurun kar yağışına döneceği ve yarın yer yer yoğun kar yağışı olacağı, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağı açıklanmıştı. Yapılan uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak, öğle saatleri itibariyle başladı.
Yağışın, Meteoroloji’nin uyarılarına göre akşam saatleri itibariyle kar yağışına dönmesi bekleniyor.
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