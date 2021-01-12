Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- İstanbul’da beklenen yağış başladı

- İstanbul’da beklenen yağış başladı

Taksim meydan yağmur görüntü

Sağanak Yağış Akalan Yağışlı Hava Zabıta 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Taksim ve İstiklal Caddesi’nde sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi İSTANBUL

- Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda da etkili olan yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Uyarıları dikkate alarak yağışa karşı temkinli yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarında bir süre beklerken, bazıları ise poşetlerle kendini korumaya çalıştı. Taksim ve İstiklal Caddesinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle şemsiyesi olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli esen rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerlerinin de devirdi. (VEG- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı