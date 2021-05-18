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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

Yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Akalan Sığınma 

-Vatandaşlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatleri itibariyle başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi duraklara sığınmakta bulurken, yağmurun etkisiyle megakentin trafiği de yüzde 83 seviyesine ulaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatleri itibariyle başladı.
Bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, dikkate almayanlar ise çareyi binanın alt kısımları ve duraklara sığınmakta buldu. Yağışın dinmesini bekleyen vatandaşlar, şiddetini azaltmasıyla hızlı bir şekilde, ceketleriyle kafalarını kapatarak yollarına devam etti. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış megakentin trafiğini de olumsuz etkilendi. Trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyelerine ulaştığı megakentte trafiği adeta durma noktasına geldi.
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