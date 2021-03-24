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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

çamlıca tepesi

Çamlıca Çamlıca Tepesi Yağan Kar Yağışı 

-kar yağışı
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AKOM'dan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa Yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.
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