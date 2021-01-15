İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

--kar yağışı

--boğaz

--detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Büyük Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu. İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başlarken özellikle Anadolu yakasında bulunan Çamlıca tepesine lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.



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