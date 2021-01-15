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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu, Çamlıca'ya lapa lapa kar yağdı

-çamlıca tepesi

Çamlıca Yağışlı Hava Çamlıca Tepesi Yağan Kar Yağışı 

--kar yağışı
--boğaz
--detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Büyük Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu. İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başlarken özellikle Anadolu yakasında bulunan Çamlıca tepesine lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.
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