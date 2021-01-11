Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul'da bayrak töreni düzenledi - Bayrak töreni havadan görüntülendi

- İstanbul'da bayrak töreni düzenledi - Bayrak töreni havadan görüntülendi

Tören anı

-Detay

( İSTANBUL ) - İstanbul'da bayrak töreni düzenledi- Bayrak töreni havadan görüntülendi İSTANBUL

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısının ardından İstanbul’da yapılan bayrak töreni havadan görüntülendi. Okul bahçesinde yöneticiler ve görevli personeller hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayrak töreni çağrısında bulunmuştu. Bugün saatler 10.00'u gösterirken okul bahçelerinde bayrak töreni düzenlendi.
Haftanın ilk günü yapılan törene, yöneticiler ve görevli personel katıldı.
İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunma anı havadan görüntülendi. (AFS-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı