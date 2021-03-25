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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hava Sıcaklıkları Doluluk Oranı 


- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 69.83 oldu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. Bugün itibariyle megakentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.83 oldu. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86.57, Darlık 82.36, Elmalı 79.39, Büyükçekmece ise 69.59 oldu.
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