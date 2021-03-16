Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40’a ulaştı

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40’a ulaştı

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doluluk Oranı Beyköy 


- İstanbul’da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 62,40’a yükseldi. İstanbul’da baraj doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artarak sürüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 62,40’a yükseldi. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: - Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93 - Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 43.77 - Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19 - Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44 - Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41 - Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21 - Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 58.12 - Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 69.73 - Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83 - Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 60.66
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement