İstanbul’da barajların doluluk oranı son 6 yılın en düşük seviyesinde



- İstanbul’da Ocak ayı içerisinde etkili olan karlı ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 44.70’e yükselmiş olsa da bu seviye son 6 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağışlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 44.70 seviyesine çıktı. Diğer taraftan barajların doluluk oranı artış yönünde olsa da bu oran son 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz 6 yılda en yüksek doluluk oranı yüzde 90 ile 2015 yılında ölçülmüştü. Diğer yıllarda doluluk oranları ise şöyle gerçekleşti: “2016 yılında 84.61, 2017 yılında 85.75, 2018 yılında 75.35, 2019 yılında 89.88, 202o yılında 59.84” Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: -Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 50.29 -Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.54 -Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.86 -Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 46.64 -Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.99 -Terkos barajı doluluk oranı yüzde 42.99 -Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 78.34 -Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 51.04 -Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.55 -Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 78.20 (EG-



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