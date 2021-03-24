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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı

İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı

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( İSTANBUL )- Geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı İSTANBUL

Hava Sıcaklıkları Doluluk Oranı Irak 


- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı. İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık konusunu gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. 2020 yılında 20 Nisan’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülürken bu yıl 21 Mart itibariyle doluluk oranı yüzde 68.64 oldu. Bu seviyeyle doluluk oranı geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyeyi aşmış oldu.
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