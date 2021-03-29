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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da banka ATM’lerine kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı suçüstü yakalandı

İstanbul’da banka ATM’lerine kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı suçüstü yakalandı

Yakalanan şüphelinin emniyete götürülüşü

Polis Bild Akalan Bankamatik 

-Emniyetten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de bankamatiklere kopyalama aparatı takıp vatandaşların hesabını boşaltan şüpheli, taktığı cihazı sökerken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye Atatürk Caddesi üzerindeki bir banka ATM'sinden para çekmek isteyen bir vatandaş, işlem sırasında bankamatikte kart kopyalama cihazını far etti. Şüphe üzerine durum polise bildirildi.
Saat 15.00 sıralarında olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu ATM'de ince yaptı. İnceleme sırasında para çekme haznesine dolandırıcılar tarafından kurulan düzeneği fark eden emniyet ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin ATM’ye geri gelebileceğini düşünerek çevrede takibe başladı.
Polis 4 saate yakın pusuda bekledi Beklenen şüpheli akşam saatlerinde ATM’ye geldi. Saat 18.30 sıralarında ATM’ye gelerek bahse konu düzeneği söktüğü tespit edilen S.T. (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bankamatik dolandırıcısı, sorgulanmak için karakola götürüldü. S.T. ile ilgili geçmişe dönük yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2021 yılı içerisinde Ümraniye ilçesinde aynı yöntemle meydana gelen 5 ayrı suçun faili olduğu belirlendi. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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