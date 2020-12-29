İstanbul’da bahar havasını gören dışarı koştu

-Denizi ve vapurları izleyenler detay

-Balık tutanlar detay

-Alışveriş yapanlar deaty

-Diğer detaylar



( İSTANBUL )- Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı İSTANBUL



- İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekanların başında tarihi Eminönü Meydanı oldu. Geçen yıl bu zamanlarda zaman zaman kar yağışı ve soğukların etkili olduğu İstanbul’da bugünlerde güneşli hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 16 derece ile mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok Megakentin en işlek noktalarından olan tarihi Eminönü Meydanını tercih ettikleri görüldü.

Tarihi meydana gelen vatandaşların deniz kenarında bulunan banklara oturarak denizi ve vapurları izledikleri görüldü.

Balık tutkunları ise Eminönü Köprüsü üzerinde balık tuttular. Bazı vatandaşların ise alışveriş yaptığı, yakınları ile aldıkları simitleri tükettiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da beklenen 5 günlük hava durumu ise şöyle; “Bugün 15 derece parçalı bulutlu, Çarşamba 15 derece parçalı bulutlu, Perşembe 14 derece bulutlu, Cuma 14 derece yağmurlu, Cumartesi 14 derece parçalı bulutlu, Pazar 14 derece parçalı bulutlu” (EG-



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