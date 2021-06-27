İstanbul'da AYT sınavı heyecanı

-Sınava giren öğrenciler

-Röportaj

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri bugün başladı.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri saat 10.15'te başlayarak ve 180 dakika sürecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ikinci oturumu, Alan Yeterlilik Testleri için öğrenciler okullara alındı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testine giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı. Gençlerin sınav heyecanını ve stresini de aileleri okul kapılarında yaşadı. Çocuklarına destek olan veliler okul kapısında dua etti. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Öte yandan sınav öncesi okula girişler ise saat 10.00'da biterken, sınav saat 10.15'de başlayarak 13.15'de sona erecek. Sınava maske ve mesafe kontrolleri ile giren gençler sınav sürecinde maskelerini çıkarabilme hakkına sahip olacaklar. Okul kapısında çocuğunun sınav heyecanını yaşayan veli Fadime Acar, "Çocuklarımız zor bir süreçten geçtiler, zor hazırlandılar ama başaracaklarına inanıyoruz. Hedefleri, mühendislik ve mimarlık. İnşallah hedeflerine ulaşırlar ve istediklerini yaparlar" dedi.



