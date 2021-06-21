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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da aşk cinayeti

İstanbul’da aşk cinayeti

Şüphelinin adliyeye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Trafik Kazası Aşk Cinayeti Otopsi Sonucu Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İstanbul Ümraniye’de trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılarak hayatını kaybeden Durdu Ertürk’ün otopsi sonucunda bacağından vurulduğu orta çıktı. Ertürk’ü vuran Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden silahla vurduğu öğrenildi. Olay, 17 Haziran Perşembe günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Durdu Ertürk, 17 Haziran’da trafik kazası geçirme sebebi ile hastaneye kaldırılmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Ertürk’ün cenazesi otopsiye gönderilip incelendikten sonra bacağından vurulduğu öğrenildi. Otopsi sonucu üzerine harekete geçen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi yakalandı Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde, şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlenerek 19 Haziran Cumartesi günü ikametinde kıskıvrak yalanlayarak gözaltına alındı. Aynı kadına aşık olmuşlar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden silahla vurduğu ileri sürüldü. Öte yandan, şüphelinin, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi.
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