İstanbul'da aşı rekoru



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Haziran'da 357 bin 134 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı seferberliğinde yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

Türkiye genelinde başlatılan aşı seferberliğinde İstanbul'da yeni bir rekor kırıldı. 17 Haziran'da 357 bin 134 kişiye korona virüs aşısı yapıldı. Haberi sosyal medyadan duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357 bin 134. Koronavirüs’ü aşıyla yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

