Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi

İstanbul’da Aralık ayında günbatımına karşı deniz keyfi

Denize giren vatandaş

Meteoroloji Uttu Güneşli Hava Güneşli 

-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal sahilde Aralık ayında denize giren bir vatandaş, gün batımına karşı yüzerek denizin keyfini çıkardı. İstanbul’da Aralık ayında güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere indi. Kartal Dragos sahilde güneşli havayı fırsat bilen İsmail İmamoğlu isimli bir vatandaş denize girerek günbatımına karşı yüzdü. Soğuk olmasına rağmen denizin keyfini çıkaran İmamoğlu’nu görenler şaşkına döndü. “Kendimi sağlıklı ve dingin hissediyorum” Kartal’da pasta malzemeleri üreten bir dükkanın işletmecisi olan İsmail İmamoğlu, “Sağlık için denize giriyorum. İnsanlara da tavsiye ederim. Su çelik gibi, vücudumu da çelik gibi yapıyor. Vücudumun daha dirençli olması için denize giriyorum. Hem stres atmak hem de sağlık açısından faydası var. Denize girince kendimi sağlıklı ve dingin hissediyorum” dedi.
İmamoğlu denize girerek stres attığını söyleyerek, “Birçok ürün siparişim var ama şu an hepsini unuttum. Deniz bayağı temiz. Vatoz balığı ve yunus ile deniz yılanı gördüm. Şubat ayında da girilebilir. Gelmeden önce meteorolojiden deniz suyunun sıcaklığına bakıyorum. Bugün 9 derece civarındaydı. Diğer insanlara da tavsiye ederim” diye konuştu.
(GE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı