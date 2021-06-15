Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

İstanbul’da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

Su basan bölgeden görüntü

Meteoroloji Sudan 

-Araçlardan görüntü
-Sürücünün aracındaki suyu boşaltaması

( İSTANBUL ) -- Sürücüler göle dönen yoldan güçlükle geçti- Bir sürücü aracındaki suyu boşaltmaya çalıştı İSTANBUL

- İSTANBUL

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle geçti. İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement