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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

- D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yolları - Araç trafiğinin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri - İBB trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik yüzde 70'i aştıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "kademeli normalleşme"ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul 'da trafikte yoğunluk arttı.Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 16.55 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

Koronavirüs Toplu Taşıma Aritas Şehir İçi Metrobüs Durakları 

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