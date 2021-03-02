- İstanbul’da akşam trafiği yüzde 71 seviyesine çıktı

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-GÖRÜNTÜ- E5 Akşam trafiği



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Koronavirüs önlemleri kısmen gevşetilirken İstanbul’da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18:00 itibariyle kent genelinde yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası korona virüs önlemlerine ilişkin alınan yeni karaları açıklamıştı. Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası İstanbul’da saat 18:00 sıralarında trafik yüzde 71’lere kadar çıktı. E5 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18:00 itibariyle trafik yüzde 71 seviyesine kadar çıktı. (SB-ZA-



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