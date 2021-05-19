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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da akıl almaz olay: Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü

İstanbul’da akıl almaz olay: Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü

Başına saksı düşen kadın

İlk Müdahale Alışveriş Küçük Kız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının başına düşen saksı
-Saksının düştüğü bina ve saksılar
-Kadının ambulansa bindirilmesi
-Kadının ağlayan kızı
-Kızının amcasına sarılması
-Röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de 9 yaşındaki çocuğuyla ve eşiyle yürüyen bir kadının başına saksı düştü- Neye uğradığını şaşıran kadın yaralanırken, çocuğu ise gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Kağıthane’de 9 yaşındaki çocuğu ve eşiyle birlikte kaldırımda yürüyen kadının başına bir binanın penceresinden saksı düştü. Hafif yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu. Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki Şerife Korkmaz alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı Ebrar Betül Korkmaz ve eşi ile birlikte dışarıya çıktı. Anne ve kızı cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada 6 katlı binadan üstüne saksı düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın boynundan yaralanırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu. Ölümden dönen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak bir iş yerine soktu. Ardından da vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anneyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay nedeniyle korkan küçük kız ise amcası tarafından teselli edilerek olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak delil niteliğinde olan saksıyı ise polis otosuna koydu. Olayla ilgili konuşan kızın amcası, “Kardeşim, hanımı ve çocuğu yolda yürürken aniden yukarıdan saksı düşüyor. Önce başına ardından da omzuna vuruyor” dedi.
Kadının kızı Ebrar Betül Korkmaz ise, “Annem gittiği gibi kafasına düştü. Bir şey olmadı ama çok korktum” ifadelerini kullandı. (DCC-ÖFA
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