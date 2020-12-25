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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Trafik yoğunluğu detay

( İSTANBUL )- Trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı İSTANBUL

Rekor Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu 


- Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta dördüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.
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