Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Yolcu duraklarında bekleyen vatandaşlar

-E5 Karayolu trafiği
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı.
Ülkemizde etkisini arttıran korona virüs salgınına karşı mücadele bağlamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'da sona erdi. Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan ve 56 saat süren kısıtlamanın ardından İstanbul'da hareketlilik yeniden başladı.
Erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı