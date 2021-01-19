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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da 5 ilçede DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da 5 ilçede DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 gözaltı

Polis ekiplerinden görüntü

Çatışma Akalan Leman Terör Örgütü Trol 

-Gözaltına alınan şüpheliden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
5 ilçede önceden belirlenen 20 adrese yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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