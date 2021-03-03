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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da 4 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

İstanbul'da 4 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

Baskın yapılan depolar ve işyerleri

Kaçak Cep Telefonu Kaçak Lyon Akalan Cep Telefonu 

-Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonları
-Telefonların emniyetteki sergisi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) -- Değeri 1,5 milyon lirayı bulan cep telefonlarının ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’de bulunan bir işyeri ve bu işyeri ile bağlantılı bir depoya gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı bulduğu ifade edilen 4 bin 224 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen cep telefonlarının yurda kaçak yollardan getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. (SK-YM-
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