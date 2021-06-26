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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Gözaltı Gözyaşı Okçular 

-Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalar
-Ele geçirilen eserlerden görüntü
-Detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma imparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık polisince yapılan operasyonda eserlerle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de bir kişinin çalıntı tarihi eserleri yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından önceki gün Sarıyer’de birden fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda adı açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda 1 Geç Roma imparatorluğu/Erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen Amphora baş kısmı kırık çanak çömlek, 1 adet küçük boyutta pişmiş toprak, 4 adet pişmiş toprak dışı kil, çok renkli kaplama gözyaşı şişesi, 95 adet farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk, 45 adet farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk dizisi, 69 adet ipe geçirilmiş ve kolye görünümü verilmiş sonradan devşirilmiş farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen boncuk, 4 adet bir ipe geçirilmiş vaziyette boncuk dizisi, 5 adet Geç Bizans/Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak ve okçuları, 7 adet farklı form biçim ve malzeme türünden sikkeler ve sikke görünümlü objeler, 3 adet farklı form, biçim ve malzeme türünden halka biçimli obje, 3 adet farklı boyut ve biçimlerde süs eşyası olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
(SK-ZA-
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