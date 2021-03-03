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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da 12 ilçede DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da 12 ilçede DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Çatışma Akalan Polis Kamerası Harekete Geç Terör Örgütü 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Operasyonda yakalanan şüphelilerden görüntü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Operasyon polis kamerasında İSTANBUL

- İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde harekete geçen emniyet güçleri, örgüt yanlısı faaliyet gösteren, Afganistan, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bazı şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda DEAŞ bağlantılı olduğu ifade edilen yabancı uyruklu 16 şüphelinin yakalanması için 12 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, 10 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari durumdaki 2 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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