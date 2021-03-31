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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da 11'inci Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'da 11'inci Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

otomobillerin aranması

Narkotik Polis Helikopteri Şüpheli Araç Özel Harekat Polisleri Helikopter 

-kimlik kontrolü
-narkotik köpeğinin araması
-polis helikopteri
-detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul genelinde bazı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasının bu yıl 11'inci kez yapıldı. Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak sürücülerin üst araması ve GBT sorgulamaları yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aspar isimli narkotik köpeği ve özel harekat polisleri katıldı.
Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.
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