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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve özgürlükler adasına dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve özgürlükler adasına dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve özgürlükler adasına dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir" - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

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