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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyorİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Başakşehir'deki Sazlıdere Barajı Mevkii'nde tören yapılacak.Tören bölgesine gelen misafirler güvenlik noktasından geçtikten sonra hazırlanan shuttle araçlarla alana götürülüyor.Erdoğan’ın helikopterle geldiği alanda basın mensupları için yayın bölümüı oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etmesi, ardından da alanda oluşturulan çadırdaki misafirlere konuşma yapması bekleniyor.Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de yer aldı.Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul Projesi, 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak.Kanal İstanbul 'un üzerine 6 köprü yapılacak.

Uzunlu İsaf Gesi Helikopter Basın Mensupları 

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