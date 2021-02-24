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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede 'Beraber Yürüdük' sürprizi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede 'Beraber Yürüdük' sürprizi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede "Beraber Yürüdük" sürprizi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye davet edilmesi - Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Erdoğan'ın konuşması öncesi görme engelli Tuana Şahin'in şarkı okuması - Erdoğan'ın Tuana ile sohbeti ve fotoğraf çekimiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerinden görme engelli Tuana Şahin sürpriz yaparak "Beraber yürüdük" şarkısını okudu. Tuana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

Görme Engelli Çekim 

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