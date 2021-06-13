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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Cezaevinden izinle çıktıktan sonra sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

İSTANBUL - Cezaevinden izinle çıktıktan sonra sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

- Şüphelinin İstanbul Havalimanı'na gelişi güvenlik kamerası görüntüleri - Bagaj işlemlerini yaptırması - Pasaport kontrol bölgesinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasıCezaevinden izinle çıktıktan sonra sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışan hükümlü yakalandıİSTANBUL (AA) - Cezaevinden Koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıkmasının ardından sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışan hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı pasaport polisi, 30 Mayıs'ta Almanya'ya gitmek üzere gelen kişinin durumdan şüphelenerek zanlıyı gözaltına aldı.Parmak izi kontrolünde pasaport ve sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edilen N.Ş.'nin (23), belgelerin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden Kovid - 19 tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.Hükümlü N.Ş. işlemlerin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevine teslim edildi.

Sürücü Belgesi Akalan Kamera Güvenlik Kamerası İtiraf 

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