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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü

İSTANBUL - Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü

- Yangının etkili olduğu bölgeden görüntülerİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de plastik deposu ve imalathanede çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İmalathanenin bahçesinde bulunan başka binalara da sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, depo ve imalathanede büyük çaplı hasar oluştu.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Ekibi Kapalı Alan İmalathane Yangına Müdahale Trol 

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