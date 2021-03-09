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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldü

İSTANBUL - Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldü

- Olay yerinden görüntüler Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldüİSTANBUL (AA) - Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Caddesindeki Hayvanat Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Daha sonra kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Hayvanat Bahçesi 

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