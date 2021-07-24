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İSTANBUL - Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de araç şarampole devrildi: 1 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Şarampole devrilen aracın görüntüleriİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de şarampole devrilen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YM 0606 plakalı pikap, Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.Bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole devrildi. Kazada pikabın sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu arada, kazayı gören diğer sürücülerin, kaza sırasında bir kişinin araçtan dışarıya fırladığını iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak aramalarda herhangi bir kişiye rastlanmadı.

İlk Müdahale Polis Hastane Trol 

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