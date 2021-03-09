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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

Hayatını kaybeden kardeşlerin fotoğrafı

Polis Sağlık Ekibi Çevik Kuvvet 

-(Soldaki Siyahlı Hasan Büyür(4), sağdaki Hüseyin Büyür(8)
-Cesetlerin ambulansa konması
-Olay yerinden görüntüler
-ekiplerin incelemeleri
-çevik kuvvetten detaylar

( İSTANBUL -FOTO) İSTANBUL

- İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Su kuyusunda cesetleri bulunan kardeşlerin Hasan Büyür(4), Hüseyin Büyür(8)'ün cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp'a götürüldü.
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