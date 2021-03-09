İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

-(Soldaki Siyahlı Hasan Büyür(4), sağdaki Hüseyin Büyür(8) -Cesetlerin ambulansa konması -Olay yerinden görüntüler -ekiplerin incelemeleri -çevik kuvvetten detaylar
( İSTANBUL -FOTO) İSTANBUL
- İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Su kuyusunda cesetleri bulunan kardeşlerin Hasan Büyür(4), Hüseyin Büyür(8)'ün cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp'a götürüldü.
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