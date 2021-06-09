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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkıldı

İSTANBUL - Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkıldı

- Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkılmasıİSTANBUL (AA) - Çatalca'ya bağlı üç mahallede kaçak olduğu tespit edilen ve büyük bir bölümü baraka olan yapılar, ilçe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çatalca'nın Hallaçlı, Aydınlar ve Karamandere mahallelerinde tespit edilen 40'ın üzerindeki yapı hakkında yıkım kararı aldı.Çatalca Belediyesi'ne bağlı ekipler, üç mahallede belirlenen kaçak yapılardan 23'ünün yıkımını gerçekleştirirken, yıkım kararı alınan diğer yapıların boşaltılması için yarına kadar süre tanındı.Yıkım sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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