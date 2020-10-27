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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

İSTANBUL - ÇANAKKALE YOLUNDAN SİS GÖRÜNTÜLERİ

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

Akkale Trol 


- İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ arasında görülen yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ - Malkara arasında etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Bölge Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürdü. (HT-
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